في زيارته غير المعلنة إلى العراق.. بنس لن يلتقي قادة سياسيين

2019/11/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون السبت إن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي وصل إلى العراق السبت في زيارة غير معلنة، لم يلتق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي واكتفى بإجراء اتصال هاتفي معه.

وأفاد مصدر للحرة بأن "بنس اتصل هاتفيا برئيس الوزراء العراقي ولم يلتق به".

وذكر مراسل الحرة أن نائب الرئيس الأميركي لن يلتقي قادة سياسيين خلال زيارته غير المعلنة إلى العر اق.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للحرة إن زيارة بنس كانت لتهنئة الجنود الأميركيين بمناسبة عيد الشكر.

ووصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى العراق في زيارة مفاجئة وغير معلنة، وتوجه مباشرة إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد لتفقد القوات الأميركية المنتشرة هناك.

وهذه هي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة في العراق.

ولا يزال 5200 عنصر من القوات الأميركية متواجدين في قواعد عسكرية في العراق، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن.



كما يعمل هؤلاء في مجال التدريب وتقديم الاستشارة للقوات العراقية.

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