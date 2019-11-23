الليلة.. ملا طلال يكشف الوثائق التي دعت الى استقالة وزير الصناعة

2019/11/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يعتزم النائب عن كتلة الحكمة النيابية محمود ملا طلال، كشف الوثائق التي دعت الى استقالة وزير الصناعة صالح الجبوري قبل عملية استجوابه.

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