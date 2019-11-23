إنقاذ 284 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

2019/11/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ (284) مهاجرا غير شرعي خلال 4 عمليات انقاد ناجحة في منطقة البحث والإنقاذ اللبيبة شمال القره بوللي، شمال طرابلس،

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