وزارة الصناعة تنفي عدم حضور وزيرها الى البرلمان اليوم

2019/11/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفت وزارة الصناعة، اليوم السبت، عدم حضور وزيرها صالح عبد الله الجبوري الى البرلمان اليوم، مؤكدة أن حضوره كان برفقة مدراء عامين ومسؤولين

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