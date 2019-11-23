2019/11/23 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى العراق، متفق عليها مع بغداد.

وذكر بيان للمكتب تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " نائب الرئيس الأميركي قام بزيارة متفق عليها الى العراق، تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية، في اطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة داعش".

وأضاف البيان "من المتفق عليه ان يقوم بزيارة اربيل أيضا، وقد جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بحدود الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب الرئيس الامريكي، تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك ، الى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين".

وزاد بيان مكتب عبد المهدي بالقول "كما نقل نائب الرئيس تحيات الرئيس الاميركي ترامب واستمرار التعاون من اجل تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين".

وأوضح أن "عبد المهدي بارك لنائب الرئيس وعائلته بعيد الشكر، وطلب نقل تحياته الى الرئيس الامريكي والقوات التي تساهم بتدريب القوات العراقية، واكد على اهمية سيادة واستقلال العراق وعلى توفير الامن والاستقرار للبلاد وحماية مصالح جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ودياناتهم وحصر السلاح بيد الدولة وتعاون البلدين في اطار الاتفاقيات الاستراتيجية بينهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب عبد المهدي: زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى العراق متفق عليها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب عبد المهدي: زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى العراق متفق عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).