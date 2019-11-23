تيار الحكمة يقدم مقترحا لتعديل قانون العفو العام

2019/11/23 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت كتلة تيار الحكمة في مجلس النواب، مقترحا لتعديل قانون العفو العام الى رئاسة المجلس.

وأوضح النائب عن الكتلة خالد الجشعمي في تصريح، ان مقترح التعديل الذي قدمته الكتلة، يقضي بعدم شمول جرائم الفساد المالي والإداري، المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة رقم ثلاثين لعام الفين وأحد عشر، بقانون العفو العام رقم سبعة وعشرين لعام الفين وستة عشر، الذي شمل بموجبه جميع مداني جرائم الفساد المالي والاداري قيد التحقيق، والآخرين الذين تم الحكم عليهم وايداعهم السجن، ثم شملوا بالعفو بعد دفع التعويضات المالية، مشيرا الى استكمال الاجراءات الشكلية والموضوعية لتقديم مقترح القانون الى رئيس مجلس النواب، ليأخذ مساره التشريعي وفق اجراءات النظام الداخلي.

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