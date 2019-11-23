2019/11/23 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سائرون" تتهم رئاسة البرلمان بـ"المماطلة" في استجواب عادل عبد المهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 17:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سائرون" تتهم رئاسة البرلمان بـ"المماطلة" في استجواب عادل عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سائرون" تتهم رئاسة البرلمان بـ"المماطلة" في استجواب عادل عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).