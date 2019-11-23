2019/11/23 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يوفّر 850 فرصة عمل لأبناء ذي قار الدخيلي يعفو مدراء دوائر خدمية في سوق الشيوخ ذي قار – باسم الركابي اعفى محافظ ذي قار عادل الدخيلي ستة مدراء في قضاء سوق الشيوخ استجابة لرغبة المتظاهرين في المحافظة .وجاء في وثيقة تحمل توقيع الدخيلي انه (تقرر اعفاء ستة مسؤولين في القضاء وهم مدراء دوائر […]

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