2019/11/23 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء يدعون إلى تفعيل الرقابة على المصارف لمنع تهريب العملة أنطوان لـ (الزمان): الإستثمار بسندات الخزانة الأمريكية ضمانة للإقتراض بغداد – الزمان عد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان خطوة استثمار العراق للاموال الفائضة من مبيعات النفط في الخزانة الامريكية تحفز النشاط الاقتصادي وغطاء لعمليات الاقتراض الخارجي.وقال انطوان لـ (الزمان) امس ان (هناك الكثير من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنطوان لـ (الزمان): الإستثمار بسندات الخزانة الأمريكية ضمانة للإقتراض) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنطوان لـ (الزمان): الإستثمار بسندات الخزانة الأمريكية ضمانة للإقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).