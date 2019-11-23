2019/11/23 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن 3 سنوات بحق مدير بلدية الحلة السابق النزاهة: أوامر إستقدام لوزير ورئيس جامعة سابقين ونائب حالي بغداد – الزمان أعلن مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة عن صدور أوامر استقدام بحق وزير ورئيس جامعة سابقين ونائب حالي وصدور حكم بالســــــجن3 سنوات على مدير بلدية ورئيس لجنة مشتريات سابقين.ونقلت هيئة النزاهة في بيان تلقته (الزمان) […]

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