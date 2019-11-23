مكتب عبد المهدي يصدر بياناً بشأن زيارة بنس إلى العراق

2019/11/23 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، بياناً بشأن زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس الى العراق، مؤكداً أن الزيارة متفق عليها وتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد.

وقال المكتب في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن ” بنس قام بزيارة متفق عليها الى العراق تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية في اطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة داعش”، مبينا أنه “من المتفق عليه ان يقوم بزيارة اربيل أيضا”.

وأضاف البيان، أن “اتصالا هاتفيا جرى اليوم، بحدود الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب الرئيس الامريكي تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، الى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين”.

ونقل بنس، بحسب البيان، “تحيات الرئيس الامريكي ترامب واستمرار التعاون من اجل تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين”، فيما بارك رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لنائب الرئيس الأميركي وعائلته بـ”عيد الشكر، وطلب نقل تحياته الى الرئيس الامريكي والقوات التي تساهم بتدريب القوات العراقية”.

وأكد عبد المهدي خلال الاتصال على “اهمية سيادة واستقلال العراق وعلى توفير الامن والاستقرار للبلاد وحماية مصالح جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ودياناتهم وحصر السلاح بيد الدولة وتعاون البلدين في اطار الاتفاقيات الإستراتيجية بينهما”.

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