الصدر يصدر عدة توجيهات حول الهتاف باسمه في التظاهرات

2019/11/23 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن رفضه رفع صور “آل الصدر” في الاحتجاجات، وفيما دعا أصحاب “القبعات الزرق” إلى الاستمرار بواجباتهم، طالب بعدم شمول المدارس الابتدائية والقطاع الصحي في الإضراب بحال استمراره.وذكرت صفحة (صالح محمد العراقي) المقربة من الصدر في منشور على “الفيسبوك”،أن “القوات الامنية يداً بيد مع الشعب.....

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