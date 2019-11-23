ائتلاف النصر: زيارة بنس مخلة بالسيادة وبغداد عاصمة العراق وليست اربيل

2019/11/23 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف ائتلاف النصر زيارة نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الى قاعدة اين الاسد واربيل بـ" المخلة للسيادة العراقية".

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