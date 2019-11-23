ثلاث خطوات تقود الرئيس الأمريكي إلى السجن

2019/11/23 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمالاً كبيراً لعزله ومحاكمته أمام الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية اتهامات تتعلق بالضغط على أوكرانيا لدعم جهوده للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.

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