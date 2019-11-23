الوفاق: حوار المنامة ينعقد في بلد يرفض نظامه الحوار مع شعبه

2019/11/23 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين إن مؤتمر حوار المنامة الذي يحتضنه ويرعاه النظام البحريني يأتي كجزء من بروبغندا إعلامية رخيصة بهدف

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