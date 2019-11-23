اصابة 4 عناصر امن بينهم ضابط برتبة مقدم بتفجير جنوب بعقوبة

2019/11/23 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باصابة 4 عناصر امن بينهم ضابط برتبة مقدم بتفجير جنوب بعقوبة.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "عبوة ناشفة انفجرت في قرية الخوالص التابعة لناحية بهرز جنوب بعقوبة استهدفت عجلة عسكرية".

واضاف "ما ادى انفجارها الى جرح (امر سرية برتبة مقدم) و (٣) جنود من الجيش بجروح متفاوتة وتم نقلهم الى مستشفى لتلقي العلاج".

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