2019/11/23 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن أسماء الطلبة المقبولين في الدورة 110.

ودعت الوزارة في بيان، تلقته "الغد برس"، الطلبة الى"مراجعة الكلية العسكرية الاولى الكائنة في الرستمية يوم الثلاثاء الموافق 26 تشرين الثاني 2019".

اضغط على الرابط ادناه للاطلاع على أسماء الطلبة المقبولين بالدورة:

https://mod.mil.iq/upload/upfile/ar/583.pdf

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تعلن أسماء الطلبة المقبولين بالدورة 110) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تعلن أسماء الطلبة المقبولين بالدورة 110) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).