2019/11/23 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لؤي الخطيب: اي غلق لموقع نفطي سيؤثر على منشآت الكهرباء التي هي خط احمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 18:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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