رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة يستقبلان نائب الرئيس الأمريكي

2019/11/23 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني يستقبلان بنس في اربيل

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