2019/11/23 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم السبت، متابعة العمل في ميناء ام قصر الجنوبي، مؤكداً أن اليوم شهد دخول أكثر من أربعمئة شاحنة وأكثر من عشرين عربة قطار صهريج نفط.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " الميناء يشهد اليوم نشاطاً تجارياً كبيراً في العمليات البحرية الارساء والإقلاع والمناولة من خلال دخول 430 شاحنة لتفريغ الحمولات التجارية وكذلك 22 عربة قطار صهريج نفط لنقل المشتقات النفطية".

ونقل البيان عن الوزير قوله أن " جميع الأرصفة في ام قصر الجنوبي مشغولة بتفريغ الحمولات المتضمنة باخرة سكر خام، وباخرة رز، وباخرة ذره علفية، وكذلك باخرتين حاويات وبانطون كلنكر اضافة الى ناقلتي نفط".

وأضاف ان "وزارة النقل تعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الحكومية و الشركات الكبرى بالموانئ العراقية لجذبهم من اجل نقل البضائع والحاويات عن طريق العراق"، مشيراً إلى ان "اي انقطاع في عمل الموانئ العراقية سيسبب ارتفاعاً بالأسعار، الامر الذي يثقل كاهل المواطن العراقي ولذلك تعمل الوزارة على استمرار انسيابية النقل من والى الميناء خدمة للصالح العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: مئات الشاحنات تدخل ميناء أم قصر الجنوبي والعمل يجري بانسيابية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: مئات الشاحنات تدخل ميناء أم قصر الجنوبي والعمل يجري بانسيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).