بارزاني لبنس: نرغب بتطوير العلاقات مع امريكا وان تشمل المجالات كافة

2019/11/23 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت عن رغبة الاقليم بزيادة تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية وان تشمل المجالات كافة.

وقال بارزاني خلال لقائه مايك بنس نائب الرئيس الامريكي "باسم شعب كوردستان بمكوناته كافة نشكر الولايات المتحدة الامريكية على الدعم الذي قدمته لنا في الحرب ضد تنظيم داعش".

واضاف "نشكركم على كل ما قدمتموه من دعم لكوردستان والعراق ونتمنى ايصال"، معبرا عن رغبته بزيادة تطوير العلاقات بين الاقليم وامريكا وان تشمل الصعد كافة.

واستقبل كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني في اربيل بنس والوفد المرافق له.

وذكر بيان رسمي صادر عن حكومة الاقليم انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني وعدد من المسؤولين، تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار ويحقق المصلحة العامة للعراق وعموم المنطقة.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أهمية التحالف بين واشنطن وإقليم كوردستان، وقال: "باسمي وباسم الرئيس ترامب نؤكد على دور الكورد كحلفاء مهمين للولايات المتحدة في المنطقة".

كما تم في الاجتماع التأكيد على مواصلة دعم الولايات المتحدة لقوات البيشمركة في إطار جهود محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش والذي لا يزال يمثل تهديداً جدياً، حسب بيان الاقليم.

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