2019/11/23 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الفنان العراقي فلاح ابراهيم، اليوم السبت، رسالة إلى وزير النقل عبد الله لعيبي، ومدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن جبار، فيما كشف عن تأخر اقلاع وهبوط طائرة عراقية من مطار اسطنبول إلى بغداد لأسباب مادية.وكتب ابراهيم في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)، انه” للمرة الثانية تتأخر طائرة تابعة للخطوط الجوية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حادثة تونس.. أسباب مادية تمنع إقلاع وهبوط طائرة عراقية من اسطنبول إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حادثة تونس.. أسباب مادية تمنع إقلاع وهبوط طائرة عراقية من اسطنبول إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).