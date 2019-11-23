2019/11/23 | 19:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | نائب الرئيس الاميركي من اربيل: قلقون من النفوذ الايراني في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | نائب الرئيس الاميركي من اربيل : قلقون من النفوذ الايراني في العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | نائب الرئيس الاميركي من اربيل: قلقون من النفوذ الايراني في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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