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عاجل | نائب الرئيس الاميركي من اربيل: قلقون من النفوذ الايراني في العراق


عاجل | نائب الرئيس الاميركي من اربيل: قلقون من النفوذ الايراني في العراق
2019/11/23 | 19:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل | نائب الرئيس الاميركي من اربيل : قلقون من النفوذ الايراني في العراق

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