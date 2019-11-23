الصحة تعلن اطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال دون سن الخامسة

2019/11/23 | 19:14

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، السبت (23 تشرين الثاني، 2019) إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال دون سن الخامسة.

وذكرت الوزارة، في بيان أن "دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، اعلنت ان يوم غد الاحد الموافق 24 تشرين الثاني، موعد تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال دون سن الخامسة بلقاح شلل الاطفال الفموي ثنائي النمط والذي يستمر للفترة من 24-28 تشرين الثاني 2019".





وقال فراس جبار هاشم، مدير البرنامج الوطني للتحصين في وزارة الصحة، وفقا للبيان، ان "الحملة ستشمل 8 محافظات (بغداد وديالى وبابل والديوانية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة) وستستهدف حوالي (3،130،071) طفلا ومن دار الى دار بالإضافة الى الفرق الثابتة في مراكز الرعاية الصحية الاولية والفرق الجوالة مشيرا الى ان اللقاح امن ومستورد من المناشئ العالمية الرصينة".

ودعا الى "التعاون مع الفرق التلقيحية الجوالة والثابتة من اجل انجاح هذه الحملة بهدف الحفاظ على سلامة اطفالنا الأعزاء".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع أسماء الطلبة المقبولين في الدورة (١١٠).

ودعت الوزارة في بيان الطلبة الى "مراجعة الكلية العسكرية الاولى الكائنة في الرستمية يوم الثلاثاء الموافق 26 تشرين الثاني 2019".

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم القائمة رقم 19 من اسماء المعينين المدنيين على وزارة الدفاع.

وكانت رئاسة الوزراء أعلنت، الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، عن تسليم وزارة الدفاع وجبة جديدة من الخريجين لتعيينهم على الملاك المدني.

وفي غضون

بغداد اليوم-بغداد

أقدم عدد من المتظاهرين، السبت (23 تشرين الثاني 2019) على قطع جسر الحضارات، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، احتجاجا على اختطاف الناشط، ناظم جودة الطائي.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم) إن "عددا من المتظاهرين، أقدموا على

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