24 قتيلا إثر انهيارات أرضية غربي كينيا

2019/11/23 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

لقي 24 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، إثر انهيارات أرضية وقعت بفعل فيضانات وأمطار غزيرة غربي كينيا، بحسب إعلام محلي.

ونقلت صحيفة "ديلي

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