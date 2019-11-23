2019/11/23 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

اعلن رئيس لجنة عمليات اسناد ام الربيعين في الموصل السيد زهير الجلبي، اليوم السبت، بان لجنة عمليات اسناد ام الربيعين عاودت لمزاولة عملها

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