2019/11/23 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم الصناعة للمربد: موظفو شركاتنا في البصرة استمروا بالدوام دون التأثر بالاحداث الجارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الصناعة للمربد: موظفو شركاتنا في البصرة استمروا بالدوام دون التأثر بالاحداث الجارية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الصناعة للمربد: موظفو شركاتنا في البصرة استمروا بالدوام دون التأثر بالاحداث الجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).