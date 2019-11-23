الصحة تطلق يوم غد الأحد المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الاطفال

2019/11/23 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، اطلاقها يوم غد الاحد المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتلقيح الأطفال دون سن الخامسة بلقاح الشلل الفموي ثنائي النمط والتي تستمر حتى 28 تشرين الثاني الحالي.

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