بالفيديو.. لحظة محاولة اغتيال ناشط مدني وسط مدينة العمارة

2019/11/23 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر لحظة تعرض الناشط المدني جواد الحريشاوي إلى محاولة اغتيال وسط مدينة العمارة.وظهر الفيديو تعرض عجلة الحريشاوي الى اطلاقات نارية من قبل جهات مجهولة استهدفته اثناء تواجده داخل العجلة ، حيث اطلق المسلحون الذي يستقلون عجلة نوع (النترا) بيضاء اللون مضللة ودون لوحات مرورية، وابل الرصاص صوب […]

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