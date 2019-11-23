القانونية النيابية ترسل نص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لـ 7 جهات لإبداء رأيها فيه

2019/11/23 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرسلت اللجنة القانونية النيابية نص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى عدة منظمات لإبداء ملاحظاتها حوله.

وخاطبت اللجنة في وثيقة صادرة عن مجلس النواب سبع جهات لإبداء أراءها وملاحظاتها بشأن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب بالسرعة الممكنة، داعية هذه الجهات الى حضور اجتماع اللجنة القانونية الذي سيعقد يوم الخميس المصادف للثامن والعشرين من الشهر الحالي، والمخصص لمناقشة مشروع القانون الجديد.

وأشارت الوثيقة الى أن هذه الجهات تتمثل بالأساتذة المختصين بالنظم الانتخابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس الدولة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونقابة المحامين العراقيين، المجمع العلمي العراقي، اتحاد الحقوقيين، واتحاد البرلمانيين العراقيين.

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