فيدال ينقذ برشلونة من لدغة النصيري

2019/11/23 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حقق برشلونة انتصارا صعبا (2-1) على مضيفه ليجانيس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليجا.

وسجل هدفي برشلونة، لويس سواريز في الدقيقة 53،

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