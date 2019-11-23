اطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال دون سن الخامسة

2019/11/23 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت, إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال دون سن الخامسة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز"

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