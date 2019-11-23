مكتبه الاعلامي: وزير الصناعة لم يقدم استقالته.. هذه اخبار كاذبة

2019/11/23 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكذّبت وزارة الصناعـة والمعـادن، السبت، الأخبـار التي تناقلتهـا عدد من القنوات الفضائيـة ووسائل الإعـلام الأخـرى بشـأن تقديـم وزيرهـا الدكتور صالح عبد الله الجبوري استقالتـه.ونفـى المكتـب الإعلامي للوزارة هذه الأخبار، مؤكـداً أنها “عارية من الصحـة، وأنها مجرد أكاذيـب وشائعـات مغرضـة”، مشيراً إلى أن “الجبوري حضر جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم السبت، وقد تم تأجيلها إلى يوم الاثنين المقبل لعدم اكتمـال النصـاب”.وجدد المكتب الإعلامي دعوته إلى “كافـة وسائل الإعلام بمراعاة وتوخي الدقة والمصداقية في نشر الأخبار وعدم السماح لمروجي الشائعات والأكاذيب بالإساءة للوزارة”.

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