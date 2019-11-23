تحالف النصر ينتقد عدم زيارة بنس لبغداد وذهابه مباشرة لأربيل

2019/11/23 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداددان ائتلاف النصر، السبت، زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لإربيل وعدم توجهه إلى بغداد.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته “كلكامش برس”، ان “ائتلاف النصر الزيارة المخلة بالسيادة والتي قام بها نائب الرئيس الاميركي مايك بنس، ويذّكر ائتلاف النصر ان بغداد هي عاصمة العراق وليست اربيل ”.وأضاف البيان: “كما نرفض قبول الحكومة العراقية بترتيبات هذه الزيارة التي اقتصرت على قاعدة عين الاسد واربيل ”، لافتاً إلى انّ “قضايا السيادة الوطنية ليست ملكا لاحد ليضحي بها، وكان الاولى رفض الزيارة ان لم تراع سيادة الدولة العراقية”.

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