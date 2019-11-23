ائتلاف النصر يهاجم زيارة بنس: بغداد العاصمة وليست أربيل

2019/11/23 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

أدان ائتلاف النصر، مساء اليوم السبت، زيارة نائب الرئيس الأميركي ووصفها بأنها مخلة بالسيادة ، معتبراً أنه كان من الأجدر رفض الزيارة مالم تراع السيادة الوطنية.

وذكر بيان للائتلاف تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه "يدين ائتلاف النصر الزيارة المخلة بالسيادة والتي قام بها نائب الرئيس الاميركي مايك بنس".

وأضاف "يُذّكر ائتلاف النصر ان بغداد هي عاصمة العراق وليست اربيل ".

وزاد بالقول "كما نرفض قبول الحكومة العراقية بترتيبات هذه الزيارة التي اقتصرت على قاعدة عين الاسد واربيل ".

وختم البيان بانّ "قضايا السيادة الوطنية ليست ملكا لاحد ليضحي بها، وكان الاولى رفض الزيارة ان لم تراع سيادة الدولة العراقية".

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