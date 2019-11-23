2019/11/23 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى عدم رفع صوره وعائلته أو الهتاف لهم في التظاهرات التي تشهدها بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، ووجه شكره للقوى السياسية التي لم توقع على الوثيقة الأخيرة في منزل الحكيم واصفا إياها بوثيقة الذل.

وكتبت صفحة (صالح محمد العراقي) المقربة من الصدر في فيسبوك، أن "القوات الامنية يداً بيد مع الشعب، وحماية المتظاهرين واجبهم، فلا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين".

وأضافت الصفحة المقربة أن "الصدر أبلغني أنه لم ولن يرضى برفع صور ال الصدر في الاحتجاجات ولا الهتافات لهم، فالتزموا رجاءً أكيداً"، مضيفاً: "خصوصاً ان من هتف ضدهم ليس من المتظاهرين في شيء وهم براء منه وانا على يقين من ذلك".

واعتبر الصدر أن "أي عراقي لن يرضى بأن تكون للفاسد يد في وضع قانون الانتخابات او مفوضيتها أو أي قرار آخر".

وعبّر الصدر وفقا للمنشور عن شكره لـ"القوى البرلمانية التي لم تشترك في وثيقة الذل الأخيرة"، وكذلك لـ"القبعات الزرق"، مخاطبة إياهم بالقول: "سعيكم مشكور فاستمروا على واجبكم ولا تتخاذلوا".

وأشار إلى أنه "في حال استمرار الاضراب فلابد ان لا يشمل القطاع الصحي وكذلك المدارس الابتدائية فتعليمهم وتعلمهم واجب، فلا تضيعوا مستقبلهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يهاجم (وثيقة الذل) ويدعو إلى عدم رفع صوره أو الهتاف له في التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يهاجم (وثيقة الذل) ويدعو إلى عدم رفع صوره أو الهتاف له في التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).