2019/11/23 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء اليوم السبت، على دور الكرد كحلفاء مهمين للولايات المتحدة، وللرئيس ترامب شخصياً.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان، تلقته "الغد برس"، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبلوا في اربيل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة".

وأوضح أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار ويحقق المصلحة العامة للعراق وعموم المنطقة".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي وفقا للبيان إلى "أهمية التحالف بين واشنطن وإقليم كردستان".

وزاد بنس بالقول "باسمي وباسم الرئيس ترامب، نؤكد على دور الكورد كحلفاء مهمين للولايات المتحدة في المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايك بنس لرئيس إقليم كردستان: ترامب يعتبر الشراكة مع الكرد (استراتيجية)) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايك بنس لرئيس إقليم كردستان: ترامب يعتبر الشراكة مع الكرد (استراتيجية)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).