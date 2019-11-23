2019/11/23 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إعادة فتح منفذ الشلامجة، أمام حركة المسافرين بين العراق وإيران.

وأوضح مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي في بيان، ان إغلاق المنفذ أمام حركة المسافرين في الأيام الماضية، كان بناء على طلب من الجانب الإيراني بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها عدد من المدن الإيرانية، فيما كانت الهيئة قد أعلنت قبل أيام، فتح المنفذ أمام الحركة التجارية بين البلدين.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: إعادة فتح منفذ الشلامجة بين العراق وإيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية: إعادة فتح منفذ الشلامجة بين العراق وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).