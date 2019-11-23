تغيير وزاري «مرتقب» في العراق يشمل ثلاث وزارات سيادية

2019/11/23 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف النائب عن تحالف #الفتح #فاضل_الفتلاوي، اليوم السبت، عن قرب تغيير وزاري «مرتقب» «يشمل 13 وزيراً من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي»، خلال الجلسات المقبلة»، […]

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