نائب الرئيس الأمريكي يصل الى اربيل

2019/11/23 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة منطقة كردستان العراق، السبت، عن وصول نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الى اربيل ، مشيرة الى أنه التقى رئيسي المنطقة نيجيرفان البارزاني والحكو...

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