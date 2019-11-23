مجلس نينوى يقرر عقد جلسة ’’استثنائية

2019/11/23 | 20:17

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بغداد اليوم _ نينوى

يعتزم مجلس محافظة نينوى عقد جلسة "استثنائية"، يوم غد الأحد، لانتخاب محافظ جديد خلفاً لـمنصور المرعيد.

وقال إعلام المجلس في بيان، إن الأخير "يعقد يوم غد الاحد المصادف 24/11/2019 جلسة استثنائية لانتخاب محافظ نينوى، وذلك في تمام الساعة ١١ الحادية عشر صباحاً في قاعة الاجتماعات في المجلس".

ودعا البيان، الإعلاميين إلى "الحضور في المكان والزمان اعلاه للتغطية الإعلامية".

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