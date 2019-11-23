مسؤول أميركي يكشف سبب عدم لقاء بنس مسؤولين عراقيين في بغداد

2019/11/23 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول في البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لم يلتق مسؤولين عراقيين في بغداد خلال زيارته المفاجئة لقاعدة عين الأسد لأسباب أمنية.





وألمح المسؤول في تصريحات للحرة إلى أن المسؤولين العراقيين لم يرغبوا في التنقل إلى القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار لاعتبارات سياسية.

وأضاف أن بنس حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اتصال هاتفي استغرق 20 دقيقة على احترام حرية التعبير في التعامل مع المظاهرات المستمرة في بلاده و"فصل" الحكومة العراقية عن التأثير الإيراني.

وعن زيارة بنس لإقليم كردستان، أفاد المسؤول بأن نائب الرئيس الأميركي أراد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالتحالف مع الأكراد في العراق وسوريا لمحاربة الاٍرهاب.

وتفقد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس السبت قوات بلاده في العراق دون أن يلتقي أيا من المسؤولين الرسميين في بغداد.

وتأتي الزيارة في خضم التظاهرات التي تعم بغداد والعديد من مناطق جنوب البلاد منذ نحو شهرين، والتي شهدت توجيه العديد من المتظاهرين انتقادات واسعة لإيران على خلفية نفوذها الواسع في السياسة العراقية، ودعمها العديد من الفصائل المسلحة.

ولطالما أكدت واشنطن دعمها لتطلعات الشعب العراقي، ومؤخرا قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الفساد الذي يعاني منه العراقيون.

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