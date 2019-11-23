زيارة غير معلنة إلى العراق.. بنس يلتقي برزاني ويتصل تليفونيا بعبد المهدي

2019/11/23 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني في أربيل السبت بعد زيارته إلى قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غرب العراق.

وأكد بنس على التزام الولايات المتحدة بسيادة العراق وأعرب عن قلقه من النفوذ الإيراني وذلك تزامنا مع الاحتجاجات التي خرجت في مدن عراقية.

ولم يتلق بنس برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لكنه اتصل به هاتفيا.

وقال بنس إنه ناقش تظاهرات العراق مع عبد المهدي الذي أكد له "احترام التظاهرات السلمية".

وهذه هي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في العراق.

وأوقعت الاحتجاجات في العراق نحو 320 قتيلا حتى الآن وما زالت مستمرة رافعة شعار "إسقاط النظم" .

ويطالب المحتجون بحل مشكلات الفساد والطائفية وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال سابقا إن إدارة بلاده لن تكف مكتوفة الأيدي تجاه الفساد الذي يجلب المعاناة للعراقيين.

ولا يزال 5200 عنصر من القوات الأميركية متواجدين في قواعد عسكرية في العراق، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن.



كما يعمل هؤلاء في مجال التدريب وتقديم الاستشارة للقوات العراقية.

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