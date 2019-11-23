الصيادي: الانسحاب من جلسات الاستجواب رسالة سيئة تطلق للشارع العراقي

2019/11/23 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى النائب كاظم الصيادي، انسحاب الكتل من جلسات الاستجواب رسالة سيئة يطلقها المنسحبون الى الشارع العراقي.

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