الكهرباء الوطنية في اقليم كوردستان تعود الى طبيعتها

2019/11/23 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن الانتهاء من معالجة مشكلة شركة دانا غاز وعودة الكهرباء الوطنية الى طبيعتها، مضيفة، ان الانتاج الوطني من الكهرباء وصل الى 3 الاف ميغاواط.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انها تبلغ المشتركين في الكهرباء انه مثلما تم صباح اليوم الاعلان فورا عن المشكلة التقنية لشركة داناغاز وتوقف امدادات الغاز الى محطات اربيل والسليمانية وبازيان والتي سيصبح وضعها طبيعيا خلال 6 ساعات بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية، فقد رجعت الامور الى طبيعتها بنسبة 90 بالمائة الان ووصل انتاج الكهرباء الان الى 2928 ميغاواط.

واضاف البيان ان هذا ياتي بعد ان قامت فرق وزارة الكهرباء ووزارة الثروات الطبيعية بالتنسيق مع فرق شركة داناغاز معالجة المشكلة التقنية التي تسبب باغلاق تحويل الغاز الى محطات كهرباء في اربيل والسليمانية وبازيان الامر الذي ادى لانخفاض الانتاج الوطني من الكهرباء بنسبة 50 بالمائة.

واشار البيان الى ان مع حصول المشكلة قامت وزارة الكهرباء بشكل مباشر ومن قبل السيطرة المركزية للاقليم بالاشراف على ادارة النظام والسيطرة على كهرباء الاقليم والمحطات، وعدم السماح بوقوع حالة الانطفاء التام وتمت معالجة المشكلة.

وعزت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم اسباب انخفاض تجهيز الطاقة في مناطق واسعة من الاقليم الى حدوث خلل فني في الانبوب الناقل للغاز الطبيعي من حقل "كورمور" الى محطات اربيل والسليمانية وبازيان مما ادى الى توقفها عن العمل.

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