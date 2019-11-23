الدفاع تصدر بياناً بشأن الاتهامات التي وجهت لوزيرها

2019/11/23 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الدفاع بياناً فندت فيه الاتهامات والاكاذيب التي وجهت لوزيرها نجاح الشمري.

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