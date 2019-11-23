فؤاد النمري - القراءة الماركسية لثورة أكتوبر الإشتراكية

2019/11/23 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري لا يُقرأ التاريخ بغير القراءة الماركسية .كثيرون هم من يرفضون هذه القاعدة الذهبية لكن أحداً منهم لم ينجح بقراءة مغايرة .أشير بداية إلى هذه القاعدة الذهبية لأقول لدهشة الجميع أن أحداً حتى اليوم لم يقرأ ثورة أكتوبر الإشتراكية .عقد قبل عامين ندوة دولية للحديث عن ثورة أكتوبر البلشفية شارك فيها ثلة من الذين يرتدون أردية ماركسية فاقعة اللون لم يقرأ أحد منهم ثورة أكتوبر قراءة ماركسية لأن مثل هذه الق......

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