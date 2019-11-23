منتخبنا الوطني يتقدم (4) مراكز في تصنيف فيفا ليصبح بالمركز الـ 70 عالميا و الـ 7 آسيوياً

2019/11/23 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبناالوطنييتقدم(4)مراكزفيتصنيففيفاليصبحبالمركزالـ70 عالمياوالـ7 آسيوياً

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