إيران توجه تهديدا إلى دول في المنطقة بشأن الاحتجاجات

2019/11/23 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

توعدت الحكومة الإيرانية بــ"رد حازم" على دول في المنطقة ستثبت وقوفها وراء موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.

وحمل النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أثناء اجتماع لجنة تنظيم السوق اليوم السبت، قوى خارجية المسؤولية عن المظاهرات الشعبية التي نظمت في مختلف مناطق البلاد إثر قرار السلطات رفع سعر الوقود، قائلا إن الولايات المتحدة بعد فشلها في إخضاع إيران عبر "الحرب الاقتصادية" بدأت تمارس الضغوط عليها عبر "تدخلات بمواكبة من بعض دول المنطقة" تهدف إلى "افتعال أعمال الشغب والإضرار بالشعب الإيراني".

وتابع جهانغيري: "على بعض دول المنطقة أن تعلم أنه لو تم الكشف عن خيوط تثبت وجود تدخلات لإثارة الشغب في داخل البلاد فإنها لن تهنأ في المنطقة، فإيران ليست دولة يمكن التصرف معها بمثل هذه السلوكيات"، مشددا على أن الرد الإيراني على تلك الدول سيكون "حازما".

بغداد اليوم- متابعة

قتل 10 أشخاص على الأقل، فيما أصيب 25 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل الأبيض شمالي سوريا.

ونقلت وكالة سبوتنيك، عن مصدر مقرب من الجيش السوري الحر، قوله: "صباح اليوم السبت قُتل 10 أشخاص، وأصيب أكثر من 25 آخرين، في ا

بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس عدلية محافظة كرمانشاه، غرب ايران، برويز توسلي زادة، بان احد العناصر الرئيسية الضالعة في "اعمال الشغب" في المحافظة قد قتل في مواجهة مع القوات الامنية.

وأكد توسلي زادة في تصريح صحفي، بأن "جهاز القضاء ي

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة الانباء الرسمية السورية "سانا"، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، بدخول رتل تابع للقوات الأمريكية من العراق إلى محافظة الحسكة السورية.

وذكرت الوكالة، أن "رتلاً يتبع لقوات الاحتلال الأمريكي دخل من العر

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