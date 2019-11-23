ما حقيقة استقالة وزير الصناعة العراقي؟

2019/11/23 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصناعة العراقية، السبت، استقالة وزيرها صالح عبد الله الجبوري، فيما دعت وسائل الإعلام إلى مراعاة وتوخي الدقة والمصداقية في نشر الأخبار....

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